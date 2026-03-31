Вернидуб пролив світло на своє майбутнє у Нефтчі

Український тренер Нефтчі Юрій Вернидуб висловився про своє майбутнє в азербайджанському клубі.

Його цитує Azerisport.

Наставник розповів, що його доля у команді визначиться наприкінці сезону-2025/26 за обопільною згодою сторін.

"За обопільною згодою вирішується питання. Може, я не сподобаюся керівництву, і їм цей фахівець не цікавий. У такому разі навіщо працювати там, де до тебе немає довіри", – заявив Вернидуб.

60-річний коуч додав, що наразі відчуває повну довіру від керівництва Нефтчі. Вернидуб зізнався, чи хотів би продовжити працювати на чолі клубу з Баку, який він порівняв із Шахтарем та Динамо.

"Мені тут цікаво працювати. Зібрано непоганий склад. Я не прихильник змінювати склад, навіть якщо він зібраний не при мені. Коли я приїхав, команда вже втратила багато очок у тих матчах, у яких потрібно було набирати очки. Була велика прірва навіть від четвертого місця. Моє завдання – все це нівелювати і завоювати путівку в єврокубки. Я знаю, що Нефтчі – історичний клуб, тому мені тут цікаво працювати. Це те саме, що Динамо та Шахтар в Україні – завжди мають бути в топі", – розповів український спеціаліст.

Нагадаємо, що Вернидуб очолив клуб із Баку у грудні 2025 року. Відтоді провів на чолі колективу 10 ігор – 6 перемог, 3 мирові та одна поразка. Підопічні українського фахівця із 37 балами посідають 6-те місце у таблиці чемпіонату.

Українець пояснив рукостискання з російським наставником Турана Курбаном Бердиєвим, який є фігурантом бази "Миротворець". Також українець відреагував на угоду Нефтчі з російським Локомотивом.

Наступний поєдинок Нефтчі відбудеться 5 квітня на виїзді проти клубу Сумгаїт. Початок – о 17:00 (за київським часом).

