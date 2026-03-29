ЗМІ розкрили майбутнє Вернидуба у Нефтчі

Український тренер Юрій Вернидуб залишиться на посаді головного тренера азербайджанського Нефтчі, незалежно від результату.

Про це інформує Sportinfo.az.

Колишній коуч криворізького Кривбаса буде керувати командою у наступному сезоні-2026/27.

Після 24-х зіграних матчів Нефтчі посідає 6-те місце у турнірній таблиці азербайджанської Прем'єр-ліги, маючи у своєму активі 37 балів. Команда Вернидуба наразі не йде у зоні єврокубків.

Нагадаємо, що український спеціаліст очолив клуб із Баку у грудні 2025 року. Відтоді провів на чолі колективу 10 ігор – 6 перемог, 3 мирові та одна поразка.

Раніше Вернидуб пояснив рукостискання з російським наставником Турана Курбаном Бердиєвим, який є фігурантом бази "Миротворець". Також українець відреагував на угоду Нефтчі з російським Локомотивом.

Наступний поєдинок Нефтчі відбудеться 5 квітня на виїзді проти клубу Сумгаїт. Початок – о 17:00 (за київським часом).