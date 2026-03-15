Не знаю, скільки в нього паспортів: Вернидуб відреагував на рукостискання з російським тренером

Український тренер Нефтчі Юрій Вернидуб пояснив рукостискання з російським наставником Турана Курбаном Бердиєвим, який є фігурантом бази "Миротворець".

Його слова передає Azerisport.

"Мені нецікаво, що пишуть у ЗМІ. Не знаю, скільки паспортів у Бердиєва. Наскільки я знаю, він туркмен. Коротше кажучи, яким я був у перший день війни (між Україною та Росією), такий я і зараз. Ті, хто пишуть про мене, нехай скажуть, що вони зробили протягом 4-х років. Мені 60 років, нехай провокують стільки, скільки хочуть. Я у футболі і продовжую свою роботу", – сказав Вернидуб.

Зазначимо, що Бердиєв перебуває у базі сайту "Миротворець". У грудні 2023 року він разом з іншим тренером Євгенієм Калєшиним незаконно відвідував окупований Маріуполь. Під час поїздки до батальйону футбольних фанатів "Еспаньола" вони передали 2 мільйони рублів, зібраних серед уболівальників та клубів російської футбольної Першої ліги. За збирання коштів відповідав Калєшин.

Вернидуб на початку повномасштабного вторгнення повернувся в Україну та вступив до лав ЗСУ. Згодом фахівець поєднував службу в армії з тренерською діяльністю. У період з 2022 по 2025 очолював криворізький Кривбас.

Раніше Вернидуб відреагував на угоду Нефтчі про співпрацю з російським Локомотивом.