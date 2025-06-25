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Вернидуб: Ніколи в житті не зателефоную Вацку

Олег Дідух — 25 червня 2025, 20:21
Вернидуб: Ніколи в житті не зателефоную Вацку
Юрій Вернидуб
ФК Кривбас

Відомий український тренер Юрій Вернидуб відповів на запитання про те, чи помирився з в відомим коментатором і блогером Віктором Вацком.

Слова тренера наводить Спорт Експрес Україна.

"Ні. Він мені не дзвонив і я йому ніколи в житті не зателефоную. Все, що хотів, я сказав – і там не було нічого поганого. Я висловився відносно культурно", – заявив екснаставник Кривбаса.

Нагадаємо, конфлікт між Вернидубом і Вацком виник наприкінці травня поточного року. Журналіст повідомив про те, що тренеру відмовили у працевлаштуванні в ЛНЗ та Поліссі.

У відповідь Вернидуб різко висловився на адресу Вацка у коментарі УПЛ ТБ після матчу з Полісся, який став для нього останнім на посаді головного тренера Кривбаса.

Юрій Вернидуб Віктор Вацко

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