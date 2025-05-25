Я йому ніколи в житті руки не подам: Вернидуб – про інсайди Вацка

Головний тренер Кривбаса Юрій Вернидуб заявив, що покидає клуб та різко висловився про інсайди коментатора Віктора Вацка.

Про це фахівець розповів у коментарі УПЛ ТБ.

"Сьогодні я дійсно провів останній матч на чолі Кривбаса. Будемо так говорити. Я не бачу в цьому нічого страшного. Хочу побажати команді рухатися вперед, завжди бути мінімум в топ-5. Я йду не через те, що розчарувався. Я дуже люблю цей клуб. Прошу – не зупиняйтеся, все у вас вийде, у вас все попереду", – розповів він.

Водночас Вернидуб різко відповів на запитання журналіста про продовження кар'єри, пригадавши інсайди Віктора Вацка. Напередодні коментатор заявив, що тренеру відмовили у працевлаштуванні в ЛНЗ та Поліссі.

"Вацка запитайте, він все знає. Мені ж всюди відмовили. Поки вихідний був, я поїхав в ЛНЗ – там відмовили. Приїхав в Полісся – тут теж відмовили. Зараз без роботи, буду думати, куди далі їхати. Може, в Карпати, може ще кудись. Вікторе, тобі дуже дякую. Ти – неймовірний, але я ж знаю, звідки це все. Дуже тобі вдячний за все, ти – людина з великої букви, але я тобі більше ніколи в житті руку не подам, – сказав Вернидуб.

Нагадаємо, Кривбас зіграв внічию з Поліссям та не зміг за підсумками сезону пробитися у єврокубки.