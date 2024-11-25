Вернидуб: У Кривбас приходять ті, хто мають яйця

Головний тренер Кривбаса Юрій Вернидуб вважає, що в його команду переходять тільки сміливі гравці, які не бояться жити у прифронтовому місті.

Про це він сказав у інтерв’ю Володимиру Звєрову.

"Приходять ті, хто мають, вибачте за вираз, яйця. Приходять, працюють і грають. Тому ми не тільки український ринок дивимося, ми дивимося й іноземний, будь-який ринок ми дивимося. Повірте, що праця йде кожен день. Ми стільки їх уже передивилися. Коли мені кажуть за когось, я відповідаю: "Стоп, я вже не пам'ятаю, дайте згадати чи покажіть". Дуже багато дивимося. Але поки те, що нам хотілося б, і коли до цього доходить справа, – ті не хочуть футболісти. Те, що ми не хочемо… Вони хочуть, але який сенс їх брати, краще хай молоді свої (гратимуть – прим.), будемо з ними працювати, більше шансів давати їм. Хай вони наші молоді хлопці, але вони криворіжці – для мене це, здається, краще", – сказав Вернидуб.

Наставник Кривбаса активно відстоює ідею проведення матчів у Кривому Розі. Не так давно в розмові з Віктором Вацком Вернидуб видав вогняний спіч на цю тему.