Хай Динамо та Шахтар грають 10 матчів між собою і вирішують, хто чемпіон: вогняний спіч Вернидуба про несправедливість в українському футболі

Головний тренер Кривбаса Юрій Вернидуб вважає, що лише два клуби в українському футболі мають реальну вагу.

Про це він заявив у інтерв’ю коментатору Віктору Вацку, відповідаючи на питання про те, чи варто проводити матчі у Кривому Розі.

"Так, у Кривому Розі є прильоти. А у Львів не прилетіло? Не прилетіло туди? Там можна грати? А в Полтаву не прилетіло? Там можна грати? Ну, люди добрі, ми живемо в Україні, Кривий Ріг — це Україна. Чому ми повинні їхати кудись на Західну Україну і там тренуватися та грати? Хтось враховує кошти? Ну то проплатіть все. Оплатіть нам проживання, знайдіть гарні поля для тренування. Які питання? Але це ж нам платити.

По-друге, чи зможуть туди приїхати люди, які вболівають у цей тяжкий час? Футбол — це хоч якась віддушина для людей.

Закривайте весь чемпіонат і не грайте. Або граємо за нормальними правилами, або... Це як того року — переносили, ну і що попереносили? Ну, Віть, для мене це смішно. Це гра двох клубів. Вони захотіли — перенесли, вони все вирішують. А нас 16 — давайте, щоб вирішували всі 16 клубів і були в рівних умовах.

А не так, що пишуть: "Тільки Шахтар..." Та звісно, тільки Шахтар і Динамо будуть набирати ці бали в єврокубках, а інші там і не потрібні, як вони говорять. Навіщо цей футбол? Хай Динамо та Шахтар грають 10 матчів між собою і вирішують, хто чемпіон. Чому так не зробити? Можемо так зробити?" — сказав Вернидуб.