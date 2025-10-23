Нехай розбереться в собі, – Вернидуб прокоментував скандал навколо Коноплі та лайків у соцмережах
Юхим Конопля
ФК Шахтар
Екстренер Зорі та Кривбаса Юрій Вернидуб прокоментував скандал навколо захисника Шахтаря Юхима Коноплі та його лайків російського контенту в соцмережах.
Фахівець поспілкувався з Українським футболом.
"Звісно, я читав всі ці новини, бачив їх у мережі. Ставлення в мене таке ж, як і у всіх нормальних українців до ситуації, яка склалася й виплила назовні. Не хотілося б це зайвий раз обговорювати, але єдине, що варто б сказати молодим гравцям: ви ж думайте, що ви там лайкаєте і виставляєте у мережі. Бо потім проблем не уникнути. Всі ж усе розуміють, війна нині, ми всі знаємо, що росіяни – агресори, які нам просто спати ночами не дають…
Він просто повинен проаналізувати ситуацію і розібратися в собі. Чесно, я не розумію, божевілля якесь, що в молодих хлопців коїться в голові і про що вони думають, коли таке роблять", – вважає Вернидуб.
Нагадаємо, спершу Конопля заявив, що йому дивно чути подібного роду обвинувачення у свій бік, проте згодом футболіст перепросив за цю ситуацію та запевнив, що більше такого не повториться.
Згодом також і Шахтар виступив із заявою, повідомивши, що ситуацію навколо захисника вирішено.