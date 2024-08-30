Футболісти побачили, до якого рівня їм треба прагнути: Вернидуб — про розгромну поразку від Бетіса

Головний тренер криворізького Кривбаса Юрій Вернидуб дав оцінку своїм підопічним після другої гри проти Бетіса (0:3) у плейоф кваліфікації Ліги конференцій-2024/25.

Слова наставника цитує клубна пресслужба.

"Вітаю Бетіс з перемогою та виходом до групового етапу Ліги Конференцій. Дуже потужна та непогана команда, має у складі чимало швидких футболістів. Хоча, якщо взяти гру в цілому, то ми нічим не поступались супернику в перші 40 хвилин. Пропустили перший гол, після чого трішки розсипались.

Потім пропустили другий і третій мʼячі за декілька хвилин. Для нас це був удар. Поспілкувались з командою в роздягальні, зробили деякі заміни. Другий тайм зіграли 0:0, перший — програли 0:3. Тому багато коментувати не хочеться.

Для наших хлопців — це велика школа. Вони побачили, до якого рівня їм треба прагнути. Це класний футбол. Приємна атмосфера: заповнений стадіон, багато вболівальників, які палко підтримують команду, співають пісень. Це неймовірно. Також хочу подякувати за банер, який повісили на стадіоні, український прапор, від жителів Севільї на підтримку України.

Я дуже вам вдячний за підтримку від себе, від команди, від всіх українців. Іспанія підтримує Україну протягом цих трьох важких років. Це дуже приємно. Хочу сказати, що у вашій команді, Бетісі, також грав українець – Роман Зозуля. Непоганий форвард, який тут провів багато часу. Також у вас кваліфікований тренер, Мануель Пеллегріні. Бажаю йому також всього найкращого.

На жаль, тільки дві команди будуть в цьому році представляти Україну на груповому етапі єврокубків. Це Шахтар і Динамо. Хочу побажати їм вдалого виступу в Європі. Будемо за них вболівати всією Україною", — сказав Юрій Вернидуб.