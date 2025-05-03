Нам дуже пощастило, – Вернидуб оцінив нічию з Рухом

Головний тренер Кривбаса Юрій Вернидуб висловився про нічию у матчі 27 туру УПЛ проти Руха та заявив, що у певний момент матчу його підопічним дуже пощастило.

Слова фахівця наводить пресслужба криворіжців.

"Перший тайм провалили. Рух мав забивати не один мʼяч, тому тяжко щось говорити. Другий тайм – це зовсім інша гра, вже ми могли забивати. Тому матч вийшов нервовим. Хоча, якщо взяти перший тайм, перші 15-20 хвилин, то ми контролювали гру. Не знаю, що сталось потім, якась нервозність, дитячі помилки. Нам дуже пощастило, не побоюсь це сказати, що Рух не забив", – розповів Вернидуб.

Окрім того, наставник пояснив свої заміни за ходом матчу.

"Дібанго ми замінили через травму, вийшов Макс Задерака на правий фланг атакувальним гравцем, а Денис Кузик перемістився в ліву зону і став грати захисником. Також ми випустили Ндомбазі замість Микитишина, якого я не побачив у першому таймі на полі, тому і зробили цю заміну. Також замінили Понєдєльніка, адже у першому таймі було багато моментів, і треба було щось робити, тому вирішили поставити Конате", – резюмував Вернидуб.

Кривбас з 40 очками наразі йде шостим у турнірній таблиці чемпіонату, Рух залишився дев'ятим з 34 балами в активі.

Нагадаємо, що огляд матчу між криворіжцями та львів'янами доступний на сайті "Чемпіон".