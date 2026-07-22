Нефтчі Вернидуба пропустив 4 голи та поступився Динамо Мінськ, Брага здолала Железнічар: другий раунд кваліфікації ЛК

У середу, 22 липня, відбулися матчі другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій.

Азербайджанський Нефтчі Баку під керівництвом українського тренера Юрія Вернидуба втратив перемогу над мінським Динамо. Спочатку "нафтовики" повели в рахунку завдяки забитому м'ячу Махмудова та автоголу Селяви.

Утім вже на 37-й хвилині команда з країни-агресора відіграла один м'яч, а вже в другому таймі заколотила ще три голи у ворота Джафарова, який вийшов на заміну на 46-й хвилині на місце Балаєва.

У подальших зустрічах Богеміанс здолав Баллкані, забивши два голи під завісу гри. Башакшехір та Інтер Турку не змогли знайти сильнішого.

ФК Рига в гольовій перестрілці вирвав перемогу над Вардаром. Спартак Трнава та ЦСКА 1948 Софія влаштували безгольову нічию, а Брага завдяки реалізованому пенальті Орти змогла переграти Железнічар Панчево.

Ліга конференцій

Кваліфікація, другий раунд

Перші матчі, 22 липня

Нефтчі Баку (Азербайджан) – Динамо Мінськ (Білорусь) 2:4 (2:1)

Голи: 1:0 – 2 Махмудов, 2:0 – 8 Селява (автогол), 2:1 – 36 Варданян, 2:2 – 47 Малашевич, 2:3 – 57 Варданян, 2:4 – 77 Аликулов

Богеміанс (Ірландія) – Баллкані (Косово) 2:1 (0:1)

Голи: 0:1 – 29 Домджоні (пенальті), 1:1 – 76 Джеймс-Тейлор, 2:1 – 89 Тірні

Башакшехір (Туреччина) – Інтер Турку (Фінляндія) 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 – 16 Йефта, 1:1 – 54 Байрам

Вардар (Північна Македонія) – ФК Рига (Латвія) 2:3 (1:2)

Голи: 1:0 – 28 Кастанеда, 1:1 – 35 Гало, 1:2 – 39 Сікейра, 2:2 – 66 Родрігеш, 2:3 – 81 Рамірес

Спартак Трнава (Словаччина) – ЦСКА 1948 Софія (Болгарія) 0:0

Железнічар Панчево (Сербія) – Брага (Португалія) 0:1 (0:0)







Голи: 0:1 – 67 Орта (пенальті)

Нагадаємо, що в четвер, 23 липня, відбудеться матч другого раунду кваліфікації Ліги конференцій між житомирським Поліссям і данським Копенгагеном. Своїми думками щодо цієї гри поділився наставник "вовків" Руслан Ротань.