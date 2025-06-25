Українська правда
Усі розділи
Усі на базу!
Чемпіон Футбол

Вернидуб: Зараз про роботу за межами України не може бути й мови

Олег Дідух — 25 червня 2025, 15:25
Вернидуб: Зараз про роботу за межами України не може бути й мови
Юрій Вернидуб
ФК Кривбас

Відомий український тренер Юрій Вернидуб прокоментував чутки про пропозиції з боку неназваних клубів із Казахстану і Азербайджану.

Слова фахівця наводить Спорт Експрес Україна.

"Нічого не отримував і про це не може бути й мови! Я зараз нікуди не зможу виїхати з України, бо є військовозобов’язаним. Зараз я відпочиваю. Можна сказати, перебуваю у творчій відпустці. А як воно буде далі – життя покаже", – заявив Вернидуб.

Нагадаємо, наприкінці травня поточного року Вернидуб покинув посаду головного тренера криворізького Кривбаса, яку він обіймав з 2022 року. Раніше 59-річний фахівець працював із запорізьким Металургом, луганською Зорею, білоруським Шахтарем із Солігорська та тираспольським Шерифом.

Юрій Вернидуб

Юрій Вернидуб

Кривбас днями підпише нового головного тренера: журналіст назвав наступника Вернидуба
Журналіст назвав можливих претендентів на посаду нового головного тренера Олександрії
Разом із Вернидубом Кривбас залишив весь його тренерський штаб
Кривбас оголосив про відхід Вернидуба з посади головного тренера клубу
У Кривбасі вперше відреагували на відхід Вернидуба

Останні новини