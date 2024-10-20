Вернидуб: Переживав, що можемо пропустити від Зорі на контратаці

Головний тренер криворізького Кривбасу Юрій Вернидуб прокоментував перемогу над луганською Зорею (1:0) в 10 турі Української Прем'єр-ліги.

Його слова передає клубна пресслужба.

Наставник криворіжців відповів у тому числі й на запитання про те, чому його команда стала грати краще у другому таймі, аніж у першому.

"Особливих корективів не було. Я бачив по першому тайму, що ми дуже непогано грали. Десь не вистачало інтенсивності гри. Хоча перед грою із Зорею ми подивились дані SkillCorner, і у них – найшвидша команда в УПЛ. Навіть не Динамо і Шахтар. Переживав, що десь можемо пропустити на контратаці, адже так як Зоря проводить контратаки жодна команда УПЛ їх не проводить. Хіба що тільки Динамо ще.

Поговорили з хлопцями, і не дали їм такої можливості. Їх другий козир – це стандарти. У них є хлопці, які вміють грати на другому поверсі. Це і Будківський, і Джордан, і Ескінья, і Башич, і Мічін. Але ми так побудували захист при стандартах, що практично не дали їм шансів", – відзначив Вернидуб.