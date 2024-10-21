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Таке враження, що її немає: Вернидуб порівняв життя у Києві та Кривому Розі під час війни

Олексій Мурзак — 21 жовтня, 16:24
Таке враження, що її немає: Вернидуб порівняв життя у Києві та Кривому Розі під час війни
Юрій Вернидуб
ФК Кривбас

Під час повномасштабної війни життя в Києві вирує, і це буквально відбувається на кістках наших воїнів.

Про це в інтерв'ю Sportarena заявив головний тренер Кривбаса Юрій Вернидуб, який порівняв життя у столиці та Кривому Розі під час війни.

"Коли приїжджаєш до столиці України, то таке враження, що тут війни немає. У Кривому Розі в суботу прилетіли ракети біля автовокзалу, це центр міста. Постраждали люди, на жаль.

У суботу я прогулявся Києвом. Вийшовши з готелю, дійшов до метро Арсенальна – там життя вирує, музика грає. Хтось танцює – я цього не розумію, це буквально відбувається на кістках наших воїнів.

Ти хочеш випити – купи собі пляшку, сядь удома, випий, але щоб тебе ніхто не бачив і лягай спати. А робити це публічно – я цього не розумію. Я це говорю тому, що на початку війни, практично п’ять місяців, я був там, де дуже страшно", – сказав Вернидуб.

Раніше олімпійська чемпіонка у стрибках у висоту Ярослава Магучіх розповіла про ставлення іноземців до війни в Україні, зазначивши, що місцеві від цього втомилися.

Юрій Вернидуб війна

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