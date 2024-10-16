Від українців втомилися: Магучіх – про ставлення іноземців до війни

Олімпійська чемпіонка у стрибках у висоту Ярослава Магучіх розповіла про ставлення іноземців до війни в Україні, зазначивши, що місцеві від цього втомилися.

Про це Ярослава розповіла в інтерв'ю Tribuna.com.

"Принаймні в легкій атлетиці такого нема. Але все одно, коли за кордоном більш-менш спілкуєшся з місцевими, то вже відчуваєш, що деякі люди втомилися від цієї війни, від українців. І часто ловиш себе на думці, що їх так багато.

Але я намагаюся їм нагадати, що, камон, ми воюємо за нашу незалежність, за ваш мир у Європі. Бо якщо ми програємо, то програє весь світ, а росіяни прийдуть вбивати вас.

Два роки тому у мене був такий випадок в Німеччині. Казали тоді, що Україні треба віддати частини території й буде набагато легше.

Я приїхала на СТО оглянути машину. І мене на сервісі спитали, а чому ви не віддасте їм ці території, і все, війна закінчиться? Я починаю доносити, що не закінчиться війна.

Росіяни почали її ще у 2014 році, окупували Крим, частину Донеччини та Луганщини. І зараз вони продовжують воювати. І потім вони знову прийдуть. Просто, блін, базові речі", – сказала Магучіх.

Також олімпійська чемпіонка Парижа та власниця світового рекорду зі стрибків у висоту українка Ярослава Магучіх відреагувала на критику з боку кіпрської спортсменки Олени Куліченко.

Нагадаємо, Ярослава претендує на нагороду найкращій у світі легкоатлетці року.