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Вернидуб: Ми нікого не боїмося і зробимо все, щоб потрапити у групу Ліги Європи

Микола Дендак — 22 липня, 22:40
Вернидуб: Ми нікого не боїмося і зробимо все, щоб потрапити у групу Ліги Європи

Головний тренер Кривбаса Юрій Вернидуб розповів, що його команда зробить все, щоб пройти кваліфікацію Ліги Європи сезону-2024/25 та потрапити в груповий етап.

Про це він повідомив на YouTube-каналі команди.

"На цій стадії ми в несіяному кошику, тому суперник був би дуже потужним. Ну, випала Вікторія Пльзень, з якою ми взимку грали на зборах. Непогана гра була, але ми програли 3:0. Але ви розумієте, це збори, зовсім інше, та і скільки часу пройшло.
Я хочу сказати, що ми поважаємо кожного суперника, але ми нікого не боїмося. Ми будемо готуватися. У нас є своя задача, ми хочемо вийти у групу і будемо робити все для цього", — сказав наставник.

Нагадаємо, напередодні відбулося жеребкування 3 етапу кваліфікації ЛЄ, за підсумками якого українському колективу випала Вікторія Пльзень. Матчі відбудуться 8 та 15 серпня.

Юрій Вернидуб Вікторія Кривбас Ліга Європи

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