Вернидуб – про вихід України в 1/8 фіналу ЧС U-20: Байдуже з ким грати далі – Бразилією чи Кубою

Український тренер Юрій Вернидуб прокоментував потенційних суперників збірної України U-20 на чемпіонаті світу у Чилі.

Про це повідомляє BLIK.UA.

"Не хотілося б, звісно, перетнутися з бразильцями, але і єгиптяни незручний суперник. Єгипет на своєму континенті має одну з найкращих команд і національну і молодіжну. Взагалі ж, байдуже з ким грати далі – Бразилією чи Кубою. Не треба сильно зараз думати над тим, а хто ж нам попадеться? Потрібно виходи та грати, отримувати задоволення від гри", – заявив наставник.

Збірна України успішно пройшла груповий етап та посіла перше місце у своїй групі, отримавши путівку до 1/8 фіналу чемпіонату світу U-20 у Чилі.

У першому турі "синьо-жовті" перемогли однолітків з Південної Кореї з рахунком 1:2 завдяки зусиллям Геннадія Синчука та Олександра Пищура. Другий матч на турнірі проти Панами Україна зіграла внічию – 1:1, забитим мʼячем відзначився Геннадій Синчук.

Вирішальний поєдинок проти Парагваю закінчився з рахунком 2:1 на користь збірної України. Вперше на турнірі відзначилися Максим Деркач та Матвій Пономаренко.