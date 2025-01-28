Клуб МЛС готує трансфер нападника Тоттенгема

Клуб МЛС Нью-Йорк Ред Буллс зацікавлений у підписанні форварда Тоттенгема Тімо Вернер, права на якого належать німецькому РБ Лейпциг.

Про це повідомляє CaughtOffside.

Сторони провели переговори щодо трансферу 28-річного німецького нападника, але остаточна угода ще не досягнута.

Зазначається, що Тоттенгем готовий розірвати оренду Вернера, а Лейпциг дозволить гнравцю приєднатися до Нью-Йорк Ред Буллс.

З січня 2024 року 28-річний німець виступає в Тоттенгемі на правах оренди, права на гравця належать РБ Лейпциг. Орендна угода розрахована до кінця поточного сезону, трансферна вартість гравця оцінюється в 15 мільйонів євро.

У поточному сезоні Вернер відзначився лише 1 голом і 3 асистами в 26 матчах за Тоттенгем у всіх турнірах.

Напередодні керівництво лондонського Тоттенгема визначилось із долею Анге Постекоглу, який проводить жахливий сезон на чолі клубу.