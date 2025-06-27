Іменитий німецький форвард Тімо Вернер може продовжити кар’єру в МЛС.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За його інформацією, в послугах нападника зацікавлений Нью-Йорк Ред Буллз. Переговори між сторонами вже розпочалися.

Останні півтора сезони Вернер провів у оренді в Тоттенгемі, права на форварда надалі належать РБ Лейпциг. Нападник не входить у плани ні англійського, ні німецького клубів.

Контракт Вернера з РБ Лейпциг діє до літа 2026 року, трансферна вартість оцінюється в 7 мільйонів євро.

У поточному сезоні 29-річний німецький нападник взяв участь у 27 матчах Тоттенгема у всіх турнірах, відзначившись у них 1 голом і 3 асистами. Лондонський клуб відмовився активовувати опцію викупу форварда.