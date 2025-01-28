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Тоттенгем визначився із долею Постекоглу

Володимир Максименко — 28 січня 2025, 07:09
Тоттенгем визначився із долею Постекоглу
Анге Постекоглу
Getty images

Керівництво лондонського Тоттенгема визначилось із долею Анге Постекоглу, який проводить жахливий сезон на чолі клубу.

Про це повідомляє Talksport.

Даніель Леві висловив довіру австралійському фахівцю та розуміння ситуації із травмами. Окрім того, "шпори" пообіцяли Постекоглу зробити хоча б ще один трансфер взимку.

У випадку звільнення наставника, команду тимчасово очолить Раян Мерсон – помічник Анге.

Зазначимо, що після 23 туру лондонці розмістились на 15 місці у турнірній таблиці АПЛ, маючи у своєму активі 24 очки. У своєму останньому поєдинку Тоттенгем зазнав поразки від Лестера.

Раніше Постекоглу підтвердив чергову травму у складі "шпор".

Чемпіонат Англії, АПЛ Тоттенгем Анге Постекоглу

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