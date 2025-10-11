Українська правда
Верес розписав мирову із Зімбру в товариському матчі

Микола Дендак — 11 жовтня 2025, 23:13
Верес

Рівненський Верес зіграв унічию з молдовським Зімбру в товариському матчі.

Поєдинок завершився з рахунком 1:1. Вже на 23 хвилині суперники вийшли вперед, проте рівняни відповіли ще до завершення першого тайму. Більше голів команди не забивали.

Зауважимо, що на 58 хвилині зустрічі нападник Вереса Владислав Шарай отримав другу жовту картку.

Товариський матч
11 жовтня

Верес (Україна) – Зімбру (Молдова) 1:1 (1:1)

Голи: 0:1 – 23 Щебетун, 1:1 – 30 Айдін

Верес наразі посідає 12 місце у турнірній таблиці УПЛ з 8 очками у 8 турах в активі. В попередньому турі рівняни розписали мирову з Оболонню.

