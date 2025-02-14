Верес завершив тренувальні збори поразкою від РФШ

Верес у матчі проти РФШ

Рівненський Верес в останньому товариському матчі на зимових зборах програв латвійському РФШ.

Поєдинок завершився з рахунком 0:1. Зауважимо, що на 81 хвилині чемпіони Латвії залишилися в меншості. Рівняни зуміли зрівняти рахунок в кінцівці зустрічі, але гол скасували через офсайд.

Товариський матч

14 лютого

Верес (Україна) – РФШ (Латвія) 0:1 (0:0)

Нагадаємо, у першому офіційному матчі після зимової перерви Верес завітає до Кривбаса. Поєдинок відбудеться 22 лютого. Стартовий свисток прозвучить о 13:00 ха київським часом.

Напередодні "червоно-чорні" скасували контрольні матчі проти луганської Зорі та молдавського Петрокуба на зборах у Туреччині через значні фізичні навантаження та мікротравми частини футболістів.