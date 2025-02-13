Шахтар з голом новачка обіграв РФШ: огляд матчу

Донецький Шахтар на зборах у Туреччині обіграв латвійський РФШ у товариському матчі.

Огляд матчу

Дебютним голом за "гірників" відзначився новачок Кауан Еліас, за якого Шахтар віддав 17 млн євро.

Товариський матч

13 лютого

Шахтар (Донецьк) – РФШ (Рига) 3:1 (2:0)

Голи: 0:1 – 2 Швед, 0:2 – 20 Еліас, 0:3 – 65 Траоре, 1:3 – 90 Деркач

Шахтар: Різник (Фесюн, 46), Вінісіус Тобіас (Конопля, 46), Бондар (к) (Грам, 46), Арройо (Фарина, 46), Азаров (Педро Енріке, 46), Марлон Гомес (Назарина, 46), Бондаренко (Глущенко, 46), Педріньйоф (Матвієнко, 27), Швед (Цуканов, 46; Канте, 81), Кевін (Невертон, 46), Кауан Еліас (Траоре, 46)

Наступний матч на зборах у Туреччині підопічні Маріно Пушича проведуть з латвійською Аудою 17 лютого.

Напередодні спортивний директор Шахтаря Дарійо Срна заявив, що президент клубу Рінат Ахметов погодив ще один трансфер до початку другого кола чемпіонату України.