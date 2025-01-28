УПЛ затвердила розклад і час початку матчів 18 туру, який дасть старт другій частині чемпіонату

Затверджено розклад матчів 18 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25, який ознаменує початок другої частини чемпіонату.

Про це повідомляє пресслужба УПЛ.

Тур розпочнеться 21 лютого матчем Колос – Чорноморець, а завершиться зустріччю Шахтар – Лівий Берег, яка відбудеться 24 лютого.

Чемпіонат України – УПЛ

18 тур

21 лютого (п’ятниця)

15:30 Колос – Чорноморець

22 лютого (субота)

13:00 Кривбас – Верес

15:30 Інгулець – Полісся

18:00 Рух – ЛНЗ

23 лютого (неділя)

13:00 Оболонь – Ворскла

15:30 Олександрія – Зоря

18:00 Динамо – Карпати

24 лютого (понеділок)

18:00 Шахтар – Лівий Берег

Нагадаємо, після першої частини чемпіонату лідирує київське Динамо, в активі якого 43 бали. Найближчий переслідувач киян – Олександрія (38 очок). Водночас Шахтар за перерву пішов 3-м, маючи 33 бали.