Верес розгромив Ниву Тернопіль у спарингу

Верес у першому контрольному матчі на літньому зборі переміг тернопільську Ниву.

Зустріч завершилась з рахунком 3:0.

Поєдинок пройшов у форматі двох таймів по 60 хвилин. У складі Вереса відзначилися Віталій Дахновський, Дмитро Годя та гравець на перегляді.

Ще одного гравця на перегляді було вилучено на початку зустрічі. Також у спарингу взяв участь грецький новачок Вереса Константінос Стамуліс.

Товариський матч

28 червня

Верес – Нива Тернопіль 3:0 (2:0)

Голи: 1:0 – 5 Дахновський, 2:0 – 37 Годя, 3:0 – 120 гравець на перегляді

Верес (1 тайм): Стефанюк – Протасевич, гравець на перегляді (Баран, 14), Чечер, Гончаренко, Сміян, Годя, Кльоц, Дахновський, гравець на перегляді, Мрвальєвич.

Верес (2 тайм): Кулик – Стамуліс, Балаба, Вовченко, Кусий, Харатін, Кучеров, Куція, Шарай, гравець на перегляді, гравець на перегляді

Напередодні український журналіст Ігор Бурбас відреагував на заяву Вереса про припинення з ним співпраці та комунікації.