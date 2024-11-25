Верес у зимове трансферне вікно планує підсилити одну-дві позиції

Верес взимку планує підсилити одну-дві позиції, однак може і втратити кілька гравців через інтерес з боку інших клубів.

Про це повідомив головний тренер команди Олег Шандрук, якого цитує пресслужба рівненського клубу.

"Підсилення взимку? Для нас - це задача номер один. Влітку ми значно омолодили склад. Те, що ми маємо зараз - вже починає працювати. Якщо зможемо підсилити одну-дві позиції – ми станемо лише сильнішими. Але ми так само можемо і втратити гравців. Є футболісти, які вже заслуговують на увагу з боку інших клубів", – повідомив Шандрук.

У неділю, 24 листопада, Верес розписав нічию з Олександрією в межах 14 туру Української Прем'єр-ліги.