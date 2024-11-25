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Верес у зимове трансферне вікно планує підсилити одну-дві позиції

Олексій Мурзак — 25 листопада 2024, 19:51
Верес у зимове трансферне вікно планує підсилити одну-дві позиції
Олег Шандрук
НК Верес

Верес взимку планує підсилити одну-дві позиції, однак може і втратити кілька гравців через інтерес з боку інших клубів.

Про це повідомив головний тренер команди Олег Шандрук, якого цитує пресслужба рівненського клубу.

"Підсилення взимку? Для нас - це задача номер один. Влітку ми значно омолодили склад. Те, що ми маємо зараз - вже починає працювати. Якщо зможемо підсилити одну-дві позиції ми станемо лише сильнішими.

Але ми так само можемо і втратити гравців. Є футболісти, які вже заслуговують на увагу з боку інших клубів", – повідомив Шандрук.

У неділю, 24 листопада, Верес розписав нічию з Олександрією в межах 14 туру Української Прем'єр-ліги.

Верес Футбольні трансфери Чемпіонат України, УПЛ Олег Шандрук

Верес

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