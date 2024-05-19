Верес втратив перемогу над Олександрією в 29 турі УПЛ

Рівненський Верес вдома зіграв внічию з Олександрією у 29 турі чемпіонату України.

Гра завершилась з рахунком 2:2.

Гості вийшли вперед після пенальті вже на 12-й хвилині, яке реалізував Микола Михайленко (0:1).

Верес відігрався завдяки шаленому пострілу Віталія Дахновського з-за меж штрафного майданчика (1:1), а вже через чотири хвилини ідеальний штрафний виконав Євген Морозко (2:1).

Попри неймовірні голи господарів, Олександрія змогла вирвати нічию — з пенальті дубль оформив Михайленко (2:2).

Нічия залишила Верес на 14-й позиції (зона перехідних матчів) з 27 очками в активі. Олександрія посідає 11-те місце з 31 балом.

Чемпіонат України — УПЛ

29 тур, 19 травня

Верес (Рівне) — Олександрія 2:2 (2:1)

Голи: 0:1 - 12 Михайленко, 1:1 - 19 Дахновський, 2:1 - 23 Морозко, 2:2 - 79 Михайленко

Верес наступний матч зіграє 25 травня проти Металіста 1925. Олександрія в цей же день зустрінеться з Оболонню.

Напередодні відбувся матч срібного та бронзового призерів УПЛ, у якому Динамо з рахунком 3:1 обіграло Кривбас.