Шахтар на виїзді обіграв Верес у 3 турі УПЛ

Другий матч недільного ігрового дня 3 туру УПЛ сезону-2025/26 відбувся в Рівному, де місцевий Верес приймав донецький Шахтар. Поєдинок завершився впевненою перемогою гостей, які забили по голу в кожному з таймів.

У складі команди Арди Турана м’ячами відзначалися праві захисники. Наприкінці першого тайму відзначився Юхим Конопля. На 60-й хвилині замість нього на поле вийшов бразилець Вінісіус Тобіас, і уже через три хвилини він подвоїв перевагу донецького клубу.

Шахтар набрав 7 очок і вийшов на 2 місце в турнірній таблиці УПЛ, поступаючись лише київському Динамо. Верес досі не набрав у поточному сезоні жодного очка та навіть не забив жодного гола.

Чемпіонат України – УПЛ3 тур, 17 серпня

Верес – Шахтар – 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 45+1 Конопля, 0:2 – 63 Вінісіус Тобіас

Верес: Кожухар — Стамуліс, Гончаренко, Ціпот, Вовченко, Сміян — Харатін (Годя, 85), Кльоц (Куція, 46), Бойко (Кучеров, 72) — Ндукве (Шарай, 72), Уоллі (Стень, 46).

Шахтар: Різник - Конопля (Тобіас, 60), Бондар, Матвієнко, Педро Енріке - Бондаренко, Очеретько, Судаков - Невертон, Педріньйо, Аліссон (Еліас, 34).

Попередження: Гончаренко, 54, Бойко, 71.

Раніше Кудрівка обіграла Полтаву з рахунком 3:1.