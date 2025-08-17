Кудрівка з дублем Шаповала з пенальті обіграла Полтаву в протистоянні дебютантів УПЛ

Сьогодні, 17 серпня, третій ігровий день третього туру Української Прем'єр-ліги стартував матчем між Кудрівкою та СК Полтавою.

Команди однаково розпочали свою дебютну кампанію у вищому українському дивізіоні: після перших двох турів вони мали по три очки.

Ця зустріч визначила сильнішого серед двох дебютантів. Багато що вирішилося ще у першому таймі, коли господарі поля двічі розписалися у воротах суперника: спочатку Владислав Шаповал реалізував пенальті, після чого Олександр Козак подвоїв перевагу Кудрівки.

На старті другої половини матчу Шаповал оформив дубль, реалізувавши другий 11-метровий удар за гру. Але останнє слово в матчі було за гостями, у яких в доданий час відзначився Артем Онищенко.

Чемпіонат України з футболу – УПЛ

3 тур, 17 серпня

Кудрівка – СК Полтава 3:1 (2:0)

Голи: 1:0 – 5 Шаповал (пенальті), 2:0 – 35 Козак, 3:0 – 51 Шаповал (пенальті), 3:1 – 90+4 Онищенко.

Кудрівка: Яшков – Мачелюк, Сердюк, Шаповал, Мельничук – Козак (82 Гусєв), Лосенко (72 Думанюк), Нагнойний, Морозко (46 Рогозинський) – Литовченко (65 Тотовицький), Лєгостаєв (65 Демченко).

СК Полтава: Восконян – Бужин, Підлепич (46 Стрельцов), Веремієнко, Кононов – Плахтир, Місюра, Одарюк (68 Савенков), Хахльов (67 Онищенко), Галенков – Вівдич.

Попередження: Кононов.

Турнірна таблиця УПЛ

Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, що вчора, 16 серпня, відбулися три матчі третього туру УПЛ: Металіст 1925 розгромив Олександрію, Колос у меншості не втримав перемогу над Карпатами, а Динамо не помітило Епіцентр.

Зазначимо, що сьогодні, 17 серпня, проходитимуть ще два поєдинки: Верес прийматиме Шахтар, а Полісся зіграє з ЛНЗ.