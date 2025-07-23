Верес розгромив Поділля у контрольному матчі

Українські клуби продовжують підготовку до сезону-2025/26, зігравши чергові товариські матчі.

У Рівному Верес обіграв першолігове Поділля з рахунком 4:1.

Господарі поля володіли ігровою та територіальною перевагою зі старту зустрічі. Це вдалось втілити у перевагу на 31-й хвилині гри, коли Ігор Харатін на ближній стійці змусив помилитися гравця Поділля Андрія Кухарука, який зрізав м'яч у власні ворота. Майже одразу Денис Ндукве подвоїв перевагу після ідеальної передачі Шарая.

На початку другого тайму Верес відзначився ще двічі – голи у свій актив записали Семен Вовченко та Віталій Бойко.

Поділля змогло відквитати один м'яч наприкінці зустрічі після помилки на виході Андрія Кожухаря.

Товариський матч

23 липня

Верес – Поділля 4:1 (2:0)

Голи: 1:0 – 31 Кухарук (автогол), 2:0 – 39 Ндукве (39), 3:0 – 52 Вовченко, 4:0 – 54 Бойко, 4:1 – 86

Верес: Горох (Кожухар, 46) – Стамуліс (Протасевич, 62), Ціпот (Вовченко, 46), Гончаренко (Чечер, 62), Сміян (Яхонтов, 62), Куція (Кучеров, 46), Харатін (Баран, 62), Шарай (Матківський, 62), Стень (Сайчишин, 62), Бойко (Годя, 62), Ндукве (Мрвальєвич, 62).

Раніше Верес продовжив контракти з головним тренером Олегом Шандруком та спортивним директором клубу Юрієм Габовдою.