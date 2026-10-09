Команда Шандрука налаштована буде максимально: Сачко спрогнозував результат матчу Верес – Шахтар

Колишній форвард і тренер полтавської Ворскли Василь Сачко поділився прогнозом на стартовий матч восьмого туру Української Прем'єр-ліги між Вересом і Шахтарем.

Його слова передає УФ.

Фахівець вважає "гірників" явним фаворитом протистояння в Рівному. Проте він думає, що протистояння буде доволі конкурентним:

"Фаворит у цій парі очевидний – це Шахтар, однозначно. Та варто розуміти, що чимало гравців донецької команди нині втомлені після матчів за збірні, а тому на перший план у поєдинку проти Вереса вийде їхній морально-психологічний стан, а не фізичний. У Вереса немає настільки індивідуально сильних гравців, але команда Шандрука гратиме вдома й, упевнений, налаштована буде максимально. До того ж Верес у цьому сезоні загалом демонструє цікавий футбол. Не думаю, що Шахтарю буде легко у Рівному, але "гірники" мають перемагати. Поставлю на те, що рахунок буде 2:1 на користь команди Турана".

Зазначимо, що востаннє вони грали між собою 27 лютого. Тоді "гірники" здобули мінімальну перемогу з рахунком 1:0.

Перед очним протистоянням Верес посідає шосте місце в турнірній таблиці УПЛ, а Шахтар розташовується на другій сходинці. Вони мають у своєму активі 9 і 18 очок відповідно після семи турів.

Гра відбудеться 9 жовтня. Стартовий свисток має пролунати о 15:30.