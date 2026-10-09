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Верес – Шахтар: коли та де дивитися стартовий матч 8 туру УПЛ

Денис Іваненко — 9 жовтня 2026, 08:01
Верес – Шахтар: коли та де дивитися стартовий матч 8 туру УПЛ
Верес – Шахтар: де дивитись матч УПЛ
ФК Шахтар

У п'ятницю, 9 жовтня, відбудеться матч восьмого туру Української Прем'єр-ліги-2026/27, у якому Верес вдома прийматиме Шахтар.

Команди визначатимуть сильнішого на стадіоні "Авангард" у Рівному. Стартовий свисток має пролунати о 15:30.

Пряму трансляцію стартового поєдинку туру можна буде переглянути на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ. Вона буде доступна на платформах MEGOGO, Київстар ТБ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, OTT CLUB, SWEET.TV та інших сервісах-партнерах.

Зазначимо, що востаннє вони грали між собою 27 лютого. Тоді "гірники" здобули мінімальну перемогу з рахунком 1:0.

Перед очним протистоянням Верес посідає шосте місце в турнірній таблиці УПЛ. Шахтар розташовується на другій сходинці.

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