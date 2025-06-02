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Нападник Вереса повернувся в клуб після невдалої оренди

Володимир Максименко — 2 червня 2025, 18:39
Нападник Вереса повернувся в клуб після невдалої оренди
Марко Мрвальєвич
НК Верес

Чорногорський нападник Марко Мрвальєвич повернувся у Верес після завершення оренди у Лодзі.

Про це повідомила пресслужба НК.

Представник Першої ліги Польщі вирішив не використовувати опцію першочергового викупу футболіста.

У складі ЛКС Лодзь Марко Мрвальєвич у весняній частині чемпіонату Польщі провів 15 матчів, забив 3 голи та віддав 2 результативні передачі. У чемпіонаті "лицарі" посіли одинадцяту позицію.

Зазначимо, що контракт чорногорця з Вересом розраховано до літа 2026 року. У складі рівненського колективу Мрвальєвич загалом зіграв 29 матчів, в яких забив шість м'ячів та віддав одну результативну передачу.

Раніше повідомлялось, що Верес може припинити співпрацю з одним зі своїх легіонерів.

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Верес

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