Полісся переграло Верес у контрольному матчі

Олексій Мурзак — 16 листопада 2025, 18:21
Українські клуби продовжують заповнювати міжнародну паузу контрольними матчами.

Так, 16 листопада між собою зіграли Верес та Полісся. Перемогу з рахунком 2:1 святкували "вовки".

Команди провели 4 тайми по 30 хвилин. Житомирський клуб відкрив рахунок на 13-й хвилині зусиллями Йосефі. На 90-й Верес зміг зрівняти рахунок після голу Таранухи, однак вже у компенсований час Філіппов знову вивів підопічних Ротаня вперед, на що рівненський колектив вже нічим відповісти не встиг.

Контрольний матч з футболу

Верес – Полісся 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 13 Йосефі, 1:1 – 90 Тарануха, 1:2 – 90+ Філіппов

Напередодні відбувся ще один товариський матч, в якому Динамо переграло Епіцентр.

