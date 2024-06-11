Верес розірвав контракт з досвідченим захисником

Рівненський Верес припинив співпрацю з 30-річним правим захисником Денисом Баланом.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Контракт нападника завершується у червні. Сторони ухвалили спільне рішення не продовжувати співпрацю.

Балан приєднався до клубу в грудні 2022 року. На його рахунку 31 матч, в яких він відзначився 3 голами.

У сезоні-2023/24 оборонець відіграв 19 поєдинків, в яких відзначився 1 голом.

Напередодні Верес оголосив про підписання екснападника Ворскли Руслана Степанюка.