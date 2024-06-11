Верес розірвав контракт з досвідченим захисником
Рівненський Верес припинив співпрацю з 30-річним правим захисником Денисом Баланом.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Контракт нападника завершується у червні. Сторони ухвалили спільне рішення не продовжувати співпрацю.
Балан приєднався до клубу в грудні 2022 року. На його рахунку 31 матч, в яких він відзначився 3 голами.
У сезоні-2023/24 оборонець відіграв 19 поєдинків, в яких відзначився 1 голом.
Напередодні Верес оголосив про підписання екснападника Ворскли Руслана Степанюка.