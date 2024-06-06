Степанюк став гравцем Вереса

Колишній футболіст полтавської Ворскли Руслан Степанюк перейшов у Верес.

Про це повідомляє пресслужба рівненського клубу.

Зазначається, що нападник підписав контракт терміном на 3 роки, він гратиме під 7 номером. Зазначимо, що Степанюк виступав за Верес з 2016 до 2018 року. Тоді він став найкращим бомбардиром Першої ліги-2016/17. Його 24 голи у 33 матчах допомогли рівнянам повернутися в УПЛ.

У Ворсклі він відіграв 4 з половиною року. За цей період форвард забив 34 голи та віддав 29 асистів у 121 матчі. Напередодні форвард зворушливо попрощався з полтавським клубом.