Верес оголосив про відхід досвідченого нападника

Рівненський Верес припинив співпрацю з 34-річним форвардом Михайлом Шестаковим.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Контракт нападника завершується у червні. Сторони ухвалили спільне рішення не продовжувати співпрацю.

Шестаков грав за Верес із 2019 року, коли клуб виступав ще у Другій лізі. На його рахунку 130 матчів, в яких він відзначився 37 голами.

У сезоні-2023/24 форвард відіграв 27 поєдинків, забив 1 гол та виконав 1 асист.

Напередодні Верес оголосив про підписання екснападника Ворскли Руслана Степанюка.