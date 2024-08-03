Верес підсилився гравцем Полісся

Рівненський Верес підписав центрбека житомирського Полісся Данила Чечера.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Контракт із гравцем розрахований на 3 роки. 19-річний футболіст став четвертим літнім новачком команди. Минулого сезону він дебютував за житомирян в Українській прем'єр-лізі, вийшовши на заміну у матчі проти донецького Шахтаря. Крім виступів за "вовків" Данило також грав за Інгулець.

Нагадаємо, сьогодні, 3 серпня, розпочинається перший тур УПЛ. У матчі-відкритті Верес прийматиме львівські Карпати. Раніше "червоно-чорні" продовжили контракт із ключовим гравцем.