Карпати зіграють з Вересом, Кривбас — з Чорноморцем у першому турі УПЛ

Сьогодні, 3 серпня, відбудеться два стартові матчі Української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2024/2025.

Зокрема, Верес прийматиме в Рівному Карпати, а Чорноморець завітає в гості до Кривбаса.

Зазначимо, що поєдинки Олександрія — Динамо та Рух — Полісся були перенесені через участь киян та житомирян у єврокубках.

Чемпіонат України — УПЛ

1 тур, 3 серпня

15:30. Верес — Карпати

18:00. Кривбас — Чорноморець

Нагадаємо, що напередодні старту сезону відбувся "Турнір чотирьох", щоб визначити останнього представника чемпіонату, який замінить Дніпро-1. У фіналі Лівий берег переміг Минай та здобув дебютну путівку в УПЛ.

Минулого року в дніпрян почалися серйозні фінансові проблеми після арешту олігарха Ігоря Коломойського. Його називають бенефіціаром та інвестором клубу.

За підсумками минулого сезону Дніпро-1 посів четверте місце та мав зіграти у кваліфікації Ліги конференцій УЄФА. У підсумку Україна втратила свого представника в єврокубках, а місто Дніпро — єдину професіональну команду.