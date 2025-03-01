Верес підписав капітана юнацької команди Динамо

19-річний центральний захисник київського Динамо Назар Балаба перейшов у рівненський Верес.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Зазначається, що футболіст підписав контракт терміном на 3 роки. Він виступатиме під 35 номером. За інформацією Transfermarkt, гравець обійшовся Вересу у 20 тисяч євро.

"Дуже радий повернутися додому. Буду тепер перемагати разом із Вересом. Для мене це новий виклик, бо це команда УПЛ. Дорослий чемпіонат дуже відрізняється від юнацького – швидкістю, боротьбою, тренуваннями. Це зовсім інший рівень футболу. Зараз мені потрібно якомога швидше перелаштуватися, ще більше працювати над собою і прогресувати. Можу пообіцяти уболівальникам, що віддаватимуся грі на полі на всі сто відсотків", – сказав захисник.

Назар Балаба народився 10-го травня 2005 року у Рівному. З 2022 року виступав за юнацьку команду Динамо. У поточному сезоні провів 10 матчів за Динамо U-19, віддав 2 асисти. Також зіграв 11 поєдинків за збірні України U-17 та U-19. Балаба був капітаном команди Динамо U-19 і юнацьких збірних.

Нагадаємо, взимку Верес підсилив Ігор Харатін. Останнім клубом хавбека був Колос, за який він зіграв всього три матчі у сезоні-2024/25. Також футболіст має досвід виступів за Зорю, Динамо, Ференцварош, Легію, ДАК та збірну України.