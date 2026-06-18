Верес покинув досвідчений центральний захисник команди

Центральний захисник рівенського Вереса Роман Гончаренко залишив команду.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Як зазначається, термін контракту між гравцем та клубом добіг до кінця, й сам Гончаренко не захотів продовжувати подальшу співпрацю

32-річний центрбек провів у "народній" команді 4 сезони. Він перейшов до клубу на правах вільного агента із кременчуцького Креміня у сезоні-2019/20. У наступній кампанії він у складі рівенського колективу здобув золоту медаль Першої ліги, тим самим допомігши команді повернутися до елітного дивізіону українського футболу.

Проте вже у липні 2022-го року покинув команду й перейшов до Колоса, у якому відіграв два сезони (22/23 та 23/24). Після чого повернувся до Вереса влітку 2024-го року.

У кампанії-25/26 Роман Гончаренко відіграв у складі "народних вовків" 19 матчів. Загалом центрбек провів у футболці "червоно-чорних" 103 матчі, у яких відзначився 3 голами та 2 асистами.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що до складу київського Динамо повернеться захисник збірної Польщі Томаш Кендзьора.