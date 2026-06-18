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Верес покинув досвідчений центральний захисник команди

Микола Літвінов — 18 червня 2026, 11:19
Верес покинув досвідчений центральний захисник команди
Роман Гончаренко
ФК Верес

Центральний захисник рівенського Вереса Роман Гончаренко залишив команду.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Як зазначається, термін контракту між гравцем та клубом добіг до кінця, й сам Гончаренко не захотів продовжувати подальшу співпрацю

32-річний центрбек провів у "народній" команді 4 сезони. Він перейшов до клубу на правах вільного агента із кременчуцького Креміня у сезоні-2019/20. У наступній кампанії він у складі рівенського колективу здобув золоту медаль Першої ліги, тим самим допомігши команді повернутися до елітного дивізіону українського футболу.

Проте вже у липні 2022-го року покинув команду й перейшов до Колоса, у якому відіграв два сезони (22/23 та 23/24). Після чого повернувся до Вереса влітку 2024-го року.

У кампанії-25/26 Роман Гончаренко відіграв у складі "народних вовків" 19 матчів. Загалом центрбек провів у футболці "червоно-чорних" 103 матчі, у яких відзначився 3 голами та 2 асистами.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що до складу київського Динамо повернеться захисник збірної Польщі Томаш Кендзьора.

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