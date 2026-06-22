Верес планує підсилити склад колишнім гравцем молодіжної збірної країни-учасниці ЧС-2026 – ЗМІ

Рівненський Верес може підсилити склад своєї команди австралійським нападником Натанаелем Блейром.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Як зазначається, він вже перебуває у розташуванні "народного", й серед всіх гравців, які перебувають в ростері на перегляді, Натанаель найближчий до переходу в клуб. Сторони вже працюють над укладанням контракту.

Останнім місцем роботи Блейра був клуб із батьківщини Сентрал Коаст, який він покинув у статусі вільного агента. У сезоні-25/26 він провів у футболці цього колективу 15 матчів, у яких відзначився 3 голами та 1 асистом.

Також 25-річний австралієць виступав у молодіжній збірній своєї країни U-23. У складі "Соккеруз" він відіграв 8 поєдинків, у яких забив 5 м'ячів.

Нагадаємо, Верес завершив сезон-2025/26 на 11 місці в турнірній таблиці УПЛ з 31 очком у активі. Зону перехідних матчів команда випередила на три бали.