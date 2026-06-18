Верес оголосив про зміни у тренерському штабі першої команди перед початком сезону-2026/27.

Як повідомляє пресслужба рівненського клубу, новим головним асистентом наставника команди Олега Шандрука став колишній футболіст Таврії, Зорі та Чорноморця Ілля Галюза.

46-річний фахівець змінив на цій посаді Олега Герасим'юка, який пропрацював у клубі 2,5 роки.

Як тренер Галюза працював у СДЮШОР Чорноморець (Одеса), академії СК Дніпро-1, і протягом чотирьох сезонів тренував Південна Пальміра-НГУ (Одеса), яка під його керівництвом стала срібним призером чемпіонату Одеси, та виграла чемпіонат Одеської області.

Нагадаємо, Верес завершив сезон-2025/26 на 11 місці в турнірній таблиці УПЛ з 31 очком у активі. Зону перехідних матчів команда випередила на три бали.