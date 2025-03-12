Верес оголосив про оренду легіонера Полісся

Верес орендував форварда Полісся Венделла Мендеса.

Про це повідомляє пресслужба рівненського клубу.

Угода з 21-річним бразильцем розрахована до кінця сезону.

Венделл є вихованцем Палмейраса. З 2023 року виступав в Україні за команди U-19 Дніпра-1 та Полісся.

У поточному сезоні нападник провів 4 матчі за першу команду житомирського клубу без результативних дій та 10 поєдинків за Полісся-2 у Другій лізі, де відзначився 3 голами.

Нагадаємо, команди зустрічалися між собою у 21 турі Української Прем'єр-ліги, де сенсаційну перемогу з рахунком 5:1 здобув рівненський колектив.