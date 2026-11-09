Карпати запланували спаринг з Вересом

Львівські Карпати проведуть контрольний поєдинок із рівненським Вересом під час листопадової міжнародної паузи в чемпіонаті Української Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Матч відбудеться у четвер, 12 листопада, на стадіоні "Україна" у Львові. Початок зустрічі – о 14:00 за київським часом. Трансляція буде доступна на Ютуб-каналі львівського клубу.

Нагадаємо, у поточному сезоні команди вже зустрічалися в межах чемпіонату УПЛ. Тоді Верес та Карпати не змогли визначити сильнішого, гра завершилась внічию – 1:1.

Напередодні Карпати не дограли свій матч 12 туру УПЛ з ФК Харків. Гру перенесли на іншу дату у зв'язку з тривалою повітряною тривогою.

Водночас Верес у Житомирі поступився Поліссю (0:2).