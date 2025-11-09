Було б дуже прикро: Шандрук виділив проблему Вереса у переможному матчі проти Руха

Головний тренер Вереса Олег Шандрук прокоментував перемогу своєї команди над Рухом у 12 турі Української Прем'єр-ліги, зазначивши, що футболістам рівненського клубу не вистачило холоднокровності у завершальній стадії атак.

Його слова наводить пресслужба Вереса.

"Нам не вистачило холоднокровності у завершальній стадії атак, щоб уникнути нервової кінцівки матчу. Коли в тренувальному процесі награємо більшість, гравці дуже спокійно реалізовують такі моменти. Сьогодні ж трішки не вистачило терпіння. Можна було спокійно забивати гол і не доводити до такої кінцівки гри. Було б дуже прикро знов втратити перемогу на власному полі.



Дійсно непогана гра була у Тернополі проти Епіцентру. Та й по роботі на тренуваннях ми не бачили потреби коригувати стартовий склад. Хоча, я не проти ротації. Конкуренція – це завжди добре", – заявив Шандрук.