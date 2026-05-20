Ключовий гравець Вереса отримав серйозну травму
Віталій Бойко
Верес
28-річний півзахисник рівненського Вереса Віталій Бойко не зіграє у заключному матчі сезону проти Металіста 1925.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Хавбек травмувався у матчі 29-го туру УПЛ проти львівських Карпат після зіткнення з гравцем команди-суперника та був змушений достроково залишити поле.
Після медичного обстеження у гравця діагностували розрив передньої хрестоподібної зв'язки. Наразі футболіст готується до операції та післяопераційного відновлення.
У поточному сезоні в активі Бойка 29 матчів у всіх турнірах, в яких він забив 5 м'ячів та виконав 2 результативні передачі.
Раніше повідомлялося про травму 23-річного вінгера рівненського Вереса Веслі Помба.