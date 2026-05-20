Ключовий гравець Вереса отримав серйозну травму

28-річний півзахисник рівненського Вереса Віталій Бойко не зіграє у заключному матчі сезону проти Металіста 1925.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Хавбек травмувався у матчі 29-го туру УПЛ проти львівських Карпат після зіткнення з гравцем команди-суперника та був змушений достроково залишити поле.

Після медичного обстеження у гравця діагностували розрив передньої хрестоподібної зв'язки. Наразі футболіст готується до операції та післяопераційного відновлення.

У поточному сезоні в активі Бойка 29 матчів у всіх турнірах, в яких він забив 5 м'ячів та виконав 2 результативні передачі.

Раніше повідомлялося про травму 23-річного вінгера рівненського Вереса Веслі Помба.