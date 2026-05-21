Верес визначився з майбутнім лідера команди

Верес продовжив контракт з півзахисником Владиславом Шараєм.

Про це повідомила пресслужба клубу.

Нова угода 28-річного гравця розрахована до червня 2028 року. Фінансові деталі не розголошуються.

Шарай виступає за рівненський клуб із 2022 року і за чотири сезони провів 122 матчі, забивши 16 голів та віддавши 8 асистів. У поточному сезоні на його рахунку 30 поєдинків, 4 м'ячі та 2 результативні передачі.

Наразі Верес посідає 10-те місце в турнірній таблиці чемпіонату України, маючи 31 очко в активі. У заключному матчі сезону рівненська команда зіграє проти Металіста 1925 у неділю, 24 травня. Стартовий свисток пролунає о 13:00 за київським часом.

Раніше повідомлялося про травму 23-річного вінгера рівненського Вереса Веслі Помба.