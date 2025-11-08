Ключовим епізодом був пенальті: Федик – про поразку від Вереса

Головний тренер Руху Іван Федик назвав причини поразки від Вереса (0:1) у межах 12 туру чемпіонату України.

Цитує наставника пресслужба клубу.

"Ключовим епізодом був пенальті, який арбітр спершу призначив, а потім скасував своє рішення. Це вплинуло на гру. І знову ж таки, будь-який удар, рикошети – в наші ворота залітають нелогічні голи. У цьому матчі штрафний майже з центру поля, рикошет, ми пропускаємо. А в кінці гри не можемо забити у пусті ворота. Це було і в попередніх матчах, тож з цим треба боротись", – сказав він.

Також тренер оцінив результати в останніх матчах Руху.

"Ми не повинні були програвати у попередніх матчах. Могли вигравати у Карпат, але треба реалізовувати свої моменти. Поки, на жаль, команда не може забивати голи", – розповів Федик.

Рух зазнав вже третьої поразки поспіль і залишається передостаннім в турнірній таблиці чемпіонату.