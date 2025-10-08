Верес може втратити Ндукве до кінця року – ЗМІ

Нападник Вереса Денис Ндукве може більше не зіграти у поточному календарному році.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

За їхньою інформацією, травма, яку отримав Ндукве у матчі восьмого туру УПЛ проти Оболоні (нічия 1:1) виявилася серйознішою, ніж спершу здавалося. У нападника виявлено тріщину хребця.

Протягом найближчого місяця Ндукве заборонені будь-які фізичні навантаження. Терміни його повернення будуть залежати від швидкості загоєння тріщини, проте існує висока ймовірність того, що у поточному календарному році 25-річний форвард більше не зіграє.

У поточному сезоні на рахунку Ндукве 7 матчів у чемпіонаті України, в яких він забив 2 голи. Верес наразі посідає 12 місце у турнірній таблиці УПЛ з 8 очками у 8 турах в активі.